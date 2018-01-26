寵物抗癌用藥核准上市 全台30家動物醫院提供治療

2018-01-26 23:08

〔記者吳欣恬／台北報導〕癌症是台灣家貓和家犬的10大死因之一，以往國內沒有核准的寵物抗癌用藥，只能選擇以外科手術切除或安樂死。台灣動藥推出亞洲第一個寵物癌症治療藥物「抗癌能®Antican」，並結合各地獸醫院成立「區域型癌症治療中心」提供治療。

台灣動藥董事長陳建宏宣布，經過10幾年的研發，亞洲第一、也是台灣第一個寵物癌症治療藥物「抗癌能®Antican」終於取得藥證並順利上市。陳建宏說明，「抗癌能®Antican」沒有副作用接受治療的寵物不管是食慾或活動力都和健康時一模一樣。「抗癌能®Antican」一次療程需2週 ，一週5劑，費用需視寵物體型而定。

一位飼主指出，會罹癌的毛小孩通常都已經非常高齡，開刀對牠們的身體是一大負荷，「抗癌能®Antican」可以讓牠們在沒有痛苦的情況下接受治療，保障寵物的生活品質。

台灣動藥結合各地獸醫院成立「區域型癌症治療中心」，讓家有寵物罹癌的飼主可就近就醫，不必再大老遠將寵物送到教學獸醫院。

「區域型癌症治療中心」合作動物醫院名單如下：

雙北地區：中英、隆記、中研、沐樂、左岸、禾米、昇昇

桃園地區：欣欣、圓霖、中山

新竹地區：台大安欣、里仁、升元、傑恩

台中地區：吉米哈利、東南、中泰、信揚

雲嘉地區：國際犬貓

台南地區：長弘、快樂、佳愛

高雄地區：德民、宏力、中興、慈愛、弘恩、銀星、回生、慈濟