小鮮肉蟲蟲危機！7成捐精遭打槍 賺不到8000元營養費

中壢宏其婦幼醫院生殖醫學中心發現「八年級」大學生捐精70％精蟲活動力和數量不足，恐成不孕症高危險群。（記者李容萍攝）

2018-01-26 22:59

〔記者李容萍／桃園報導〕小鮮肉的生育能力怎麼了？這項數字透露，男性的「蟲蟲危機」年齡正在往下探！

桃園市中壢區宏其婦幼醫院附設生殖醫學中心今天（26日）公布，分析近5年、1年約400例來到中心捐精男性的精液品質發現，25歲以下的年輕男性竟然高達7成都有「精蟲活動力與精液量不足」的症狀，僅有3成成功捐精的年輕男性，才能如願領取8000元「營養費」。

據統計，這些年輕捐精族群有超過5成是中壢在地大專院校男大生，有些還是同學相約捐精。根據《人工生殖法》規定，捐精男性限制20到50歲，捐贈人必須接受醫療相關檢查，通過疾病評估就過關，不過，只要捐過生殖細胞活產一次，或正在冷凍儲存沒有超過10年，就不符合資格。

生殖醫學中心主任唐雲龍在門診中發現，男性不孕族群的特性，以工作高溫環境、壓力大、BMI大於35以上的肥胖者居多，約佔4成，而這4成男性不孕者的職業以工程師為最高，佔了一半，其餘則是廚房、烘焙業高溫工作者占1成。

宏其婦幼醫院院長張紅淇也說，現在年輕人已有提早就醫、治療不孕的觀念，可大幅提升治癒比例，經分析，年輕族群精液活動力不足或精液量不足，可能是外食比例不斷提升、年輕人愛吃炸物、每天人手一杯高糖飲料、宅男宅女不愛運動，每天熬夜上網、再加上環境賀爾蒙等因素，國人生育力前景堪憂。

為了改善年輕男性或已婚準備生育的男性的「蟲蟲危機」，唐雲龍建議應先改變日常生活作息，避免熬夜、抽煙、喝酒，減緩緊張、壓力；避免高糖、棉醣（減少塑化劑影響）的飲食習慣；養成走出戶外、運動（例如慢跑、游泳、健身）等習慣，多曬曬陽光，因為缺乏維生素D，也會對生育功能造成影響，同時避免久坐，以防毒毒素在身體累積或血液循環不良。

至於打算30歲之後生育的男性，不妨考慮30歲前凍精，將年輕時期活動力高的精子先保存起來，好為未來儲備「生機」！

中壢宏其婦幼醫院生殖醫學中心發現「八年級」大學生捐精70％精蟲活動力和數量不足，恐成不孕症高危險群。（記者李容萍攝）

捐精、捐卵湏知。（記者李容萍攝）