屏東市面臨20萬人口保衛戰 擬發放生育補助搶救

屏東市面臨20萬人口保衛戰，市公所擬發放生育補助，鼓勵生育。（記者李立法攝）

2018-01-26 22:21

〔記者李立法／屏東報導〕屏東市過去30年來人口始終維持在20萬以上，近年不斷下滑，去年來到20萬452人，依照目前人口流失速度，今年極有可能跌破20萬大關，屏東市公所打算以發放生育津貼方式，減少人口外流。

屏東市人口數從民國74年至今都維持在20萬以上，於93年21萬6777人達到高峰，此後每年便以1千至2千人不等流失速度遞減，人口若跌破20萬，不僅市公所員額編制將減少，相關建設補助經費也會縮水，讓代理市長程清水不得不正視問題嚴重性。

程清水表示，屏東縣已有7成以上的鄉鎮市發放生育補助，他發現不少屏東市民為領取外鄉鎮每胎1萬元不等津貼，寧願將戶籍遷出，等領到相關補助後，又把戶籍遷回，一個小孩往往遷動2個以上的大人戶籍，造成戶籍異動頻繁，有必要設法穩住屏東市戶籍人口。

程清水表示，屏東市去年出生嬰兒約1600人，若第1胎補助1萬元，第2胎之後再加碼，估計每年至少要準備2000萬元經費，如果自有財源足以支應，希望能趕在今年就實施。

根據縣府資料顯示，屏東縣33個鄉鎮市中，已有23個鄉鎮市發放生育津貼或生育補助，但屏東縣的嬰兒出生率卻「跌跌不休」，16年來已經衰退50%，鄉鎮公所發放生育津貼似也難以扭轉趨勢。