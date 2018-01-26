考學測「操作智慧手環」 被抓包0級分！

2018-01-26 21:37

〔記者李容萍／桃園報導〕107學年度學科能力測驗今天（26日）登場，桃園市中壢考區有6788名考生，承辦試務的中央大學統計，學測首日有26件違規，有10人未帶身分證明，應試科目扣1級分，9人把手機放在置物區發出聲音扣1級分，2人手機放身上未使用扣2級分，1人隨身攜帶智慧手環並使用被監考人員發現該科0級分，4人考試結束鈴聲響繼續作答扣1級分。

試務中心人員提醒，今年起大學學測不製作准考證，考生必須帶身分證或健保卡、居留證，學校也會提醒學生注意，明天學測第二天，考生出門前千萬別再忘帶證件，更別帶具有通訊功能的智慧型手環、手機或發出聲響。

試務中心說，中壢考區第二節數學科，有1名考生被認定操作智慧型手環，雖然考生解釋只是看時間，還辯稱非智慧型手環，但考場規則原本就禁止穿戴智慧型手環，監考人員認定手環有藍牙等功能，考生也有「操作」行為當場以違規情節加以制止，該科以0級分計算。

此外，平鎮高中有1名考生在第一節應試時出現身體不適，經通報護理人員協助處理，因發燒超過38度，且身上起疹子，試務人員擔心是流感傳染給其他考生，立即啟用備用試場提供他一人獨自應試，該考生在第二、三科的休息時間前往診所快篩確診為流感，明天將保留備用試場供這名考生應試。