衛福部將改版麻醉同意書 註明麻醉醫師身分

2018-01-26 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕藝人胡瓜女婿李進良開設的醫美診所疑似因麻醉施作不當，造成港籍女子休克不治，引起關於麻醉安全的討論。為此，台灣麻醉醫學會與台灣醫療改革基金會建請衛福部在麻醉同意書上註明施作人員身分。衛福部今日表示，未來將改版麻醉同意書格式，全面要求加註施作人員是否為麻醉專科醫師及其專科字號。

依現行法規，並無強制規定施行麻醉必須由「麻醉專科醫師」執行，除了大型醫院為了評鑑、健保配合醫院為符合健保規定，會由麻醉專科醫師負責麻醉之外，既不需要評鑑又不涵蓋在健保內的醫美診所，常不會有麻醉專科醫師負責麻醉，執刀的外科醫師也能自己為病患進行麻醉。台灣醫療改革基金會憂心這樣會使手術時醫師來不及應變緊急情況。

且現今「醫療法」要求醫療機構進行手術前須簽具的兩份同意書─手術同意書與麻醉同意書。其中麻醉同意書中，醫方欄位由「麻醉醫師」簽具，但這位「麻醉醫師」可能是麻醉專科醫師，也可能是其他專科醫師、護理師或未受正規訓練的施作人員。由非麻醉專科醫師施行麻醉，往往會伴有較高的風險，但民眾卻難以透過同意書的資訊辨別。

台灣麻醉醫學會與台灣醫療改革基金會認為病人應有知的權利，建請衛福部改版麻醉同意書。衛福部今日表示同意，會要求同意書加註施作人員是否為麻醉專科醫師以及其專科字號。民眾將能更具體評估手術風險。