明天西半部多雲到晴 北台灣白天回溫至23度

明日白天冷氣團減弱，北台灣高溫將回升至23度左右，西半部大多是多雲到晴的天氣。（資料照）

2018-01-26 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕今晚到明（27）日清晨持續在大陸冷氣團影響下，各地氣溫都會比今天清晨來得低，預計中部以北及東北部低溫在13到15度間，其他地方約15、16度。明天白天冷氣團減弱，北台灣高溫將回升至23度左右。

據《中央氣象局》預報，溫度方面，受大陸冷氣團影響，明日各地清晨氣溫將比今日更低，預計中部以北及東北部低溫在13到15度間，其他地方約15、16度，白天北台灣氣溫回升，高溫可以來到20至23度，花東雲量雖多，但高溫也有21到23度，至於中南部則約24至26度，日夜溫差偏大。

降雨方面，清晨宜蘭地區、基隆北海岸及新北山區仍有大雨發生機率；白天之後大陸冷氣團減弱，水氣減少，西半部大多是多雲到晴的天氣，東半部雲量雖多但降雨機率降低，雨區範圍縮小。《天氣風險》則指出，週日中午過後將會變天，鋒面會報到並且通過，全台由北往南陸續下雨，中部以北雨勢比較明顯。

此外，強烈東北風影響下，今晚到明晨台南以北、東半部、恆春半島及各離島沿海空曠地區仍有9至11級強陣風，白天之後風力雖然會逐漸減弱，不過東半部（含綠島、蘭嶼）、北部地區及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動或海上作業還是要注意安全。明天台灣西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請多加留意。

空氣品質方面，明日高屏為橘色提醒，竹苗、中部、雲嘉南及金門為普通；北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為良好等級。