屏東綵燈節試燈 萬年溪美呆了！

開在溪中的花朵。（記者羅欣貞攝）

2018-01-26 21:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東綵燈節去年在屏東市萬年溪畔首登場，突破傳統的河岸燈飾受到好評，今年屏東縣政府與屏東市公所合作擴大燈區，從萬年溪延伸到千禧公園，20組透過具科技感、互動式的藝術裝飾結合地景風貌，今晚（26日）試燈，美呆了！。2月5日正式點燈。

今年綵燈節從千禧公園勝利東路開始，沿著萬年溪河畔到民生路，沿途分為「歡樂時光」、「祈福療癒」、「聲動光譜」、「魅力屏東」、「熱帶風光」等5大區域，結合燈光、音樂及互動裝置，展現出屏東在地多元文化。

其中千禧公園首次成為燈區，7組燈飾中有老木門、木製窗格訂製的「窗屋的時光」，呈現眷村的寫照；有讓民眾騎腳踏車產生動能發電的「光樹塔」，體驗環保綠能；還有以水果箱打造的「果來旺」小狗造型，呼應今年生肖狗年。

另13組燈飾分佈在萬年溪畔或河中，像「聽！萬年溪的歌唱」燈飾是以小提琴之母－李淑德老師的小提琴為主體，大大的音符彷彿為萬年溪進行演奏；「花樣屏東」讓萬年溪開出熱情的玫瑰花；燈飾中還包含2座別出心裁的光雕，把橫跨萬年溪的林森橋及千禧公園的大榕樹變成光影的畫布，勾勒出在地的熱情與生命力。

觀光傳播處長黃建嘉表示，今年綵燈節的主視覺logo特別設計，以閃爍燈飾呈現萬年溪河流，象徵為屏東帶來川流不息的觀光人潮及蒸蒸日上的產業發展；屏東綵燈節2月5日至3月4日止，詳情可至屏東縣政府官網查詢。

聽萬年溪的歌唱，音符在水中跳動。（記者羅欣貞攝）

海豚在萬年溪跳躍。（記者羅欣貞攝）

將關山落日放到萬年溪。（記者羅欣貞攝）