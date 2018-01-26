不受中客、團客影響 小琉球旅遊人次穩定成長

小琉球浮潛、潛水賞龜人口大增。（記者陳彥廷翻攝）

2018-01-26 21:12

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣的離島琉球鄉，觀光人潮從民國99年開始就逐年成長，除105年較104年稍減數千人次外未現頹勢，日前觀光人次出爐，在兩年觀光大環境不佳下仍逆勢成長，觀光主管機關和業者都認為，近年自由行風氣盛，以自由行為主的地區自然難見頹勢。

小琉球為大鵬灣國家風景區管理處（簡稱鵬管處）轄區，去年觀光人次日前出爐，共44萬人次，較105年40萬次再成長約10%，成長穩定，鵬管處長許主龍指出，小琉球原本海天一線的慢活漁村風情就極具魅力，近年出現全台難得的海龜生態，再爆吸客潮。

許主龍指出，轄內的大鵬灣或小琉球在前幾年中國低價團盛行時，就以環境優質吸引相對高端的國內外自由行旅客，其中小琉球團客以宗教友好參拜為主，非旅遊主力，遊客為確保獲得高遊憩品質，就算得多出船費仍選擇到訪，觀光人次本來就紮實的以自由行遊客組成。

在地半潛艇業者許博翰為避免槳擊傷海龜，領先全台業者裝上防護罩，他指出，小琉球遊客一向以國旅的散客及國外的自由行為主，型態從5年前較靜態的環島、夜觀到潮間帶等靜態陸域遊憩，近年逐漸轉變成進入海域的動態休閒，如浮潛及水肺潛水，就是為能近距離觀察到海龜，海龜也成為吸客利器。