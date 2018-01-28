開運風水小補帖 一掃居家穢氣！

2018-01-28 07:30

〔記者邱璟綾／台北報導〕新年腳步逼近，又到了大掃除的時候，在風水理論中，乾淨的居家空間有助於新春開展好運，趕緊在年前審視自己的居住環境，透過打掃改變居家風水，在新的一年除舊布新、迎春招福吧！

整潔乾淨的空間 帶來好福氣

居住空間與家運息息相關，風水命理專家謝沅瑾表示，味道也是影響風水的要件，一旦居家空間有太多雜物堆積，容易使得空氣品質不佳，而從心理學的角度來看，就知道這個人對生活不積極，總是到了「不得不做才會去做」，這樣的生活態度若對應到賺錢與工作，也就容易馬馬虎虎的應對，自己都不努力了，財運又怎麼會好呢？所以一般都會建議要維持居住空間乾淨明亮，才能讓生活更順利。

開運風水小提點 打造新生活

從大門走進屋內，第一個場所就是玄關，由於玄關像是房子的口腔，是所有好運的入口，因此謝沅瑾建議，玄關空間一定要收拾乾淨，避免進門直接看到四散的鞋子；客廳部分則要注意沙發需要靠牆，一旦沙發無靠，外人在身後進進出出，潛意識容易產生不安定感。

主臥室與夫妻感情有關，堆滿雜物的臥室容易影響空氣流通，謝沅瑾提醒，臥室要注意別擺放雜物，特別是娃娃類的物品，因為古人認為，在睡覺時好像被盯著看，生理上容易睡不好，而風水理論則擔心有犯小人之虞。

廚房則與掌廚人的運勢有關，一旦出現橫樑壓灶，或瓦斯爐口對著後門，對掌廚人的健康都會有所影響；而風水中以水為財，所以要注意水龍頭不要對著後門，否則每天洗米、洗菜都像是漏財。

至於廁所的風水與坐落的位置有關，謝沅瑾建議，在水箱上擺放土種的黃金葛盆栽，搭配黃光投射燈每日照射8小時，一來透過光合作用化解穢氣，二來可運用五行土剋水、水生木的原理，達到化煞的效果。

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