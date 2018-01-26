「銀閃閃歌舞團」粉墨登場 1萬8000歲爺奶舞出自信

2018-01-26 21:09

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣有個特別的「銀閃閃歌舞團」，成員全是65歲以上的銀髮族，今天爺奶們在國立佳冬高級農業職業學校活動中心強勢登台，共有來自全縣6個社區共260人粉墨登場，算算台上至少1萬8000歲，看著爺奶們舞出自信，屏東縣副縣長吳麗雪直說：「很感動！」

屏東縣近年來以建構「安居大社區」為目標，持續推動社區服務網絡，要讓銀髮長輩「活躍老化、健康老化、在地安老」，而唱歌、跳舞有助於增進社區長輩的身心靈健康，屏東縣政府委託「太陽舞團」老師洪淑緣，由專業師資指導「屏東縣銀閃閃歌舞團」編導歌舞表演，讓長輩登台獻演，還與專業舞者、兒童舞者共同演出，讓社會大眾再次見證長輩們的生命價值。

經籌備長達7個月，參演隊伍由「太陽舞團」帶領東港鎮下廍社區發展協會、萬巒鄉萬巒社區展協會、枋寮鄉東海社區發展協會、竹田鄉二崙社區發展協會、枋山鄉嘉和社區發展協會及恆春鎮山海社區產業文化協會等長輩前來表演，以在地閩南、客家及農特產等在地風情為內容，平均年齡71歲以上。

「萬事起頭難！」縣府社工說，長輩們幾乎都沒有舞蹈基礎，一開始的課程最為艱辛，很多長輩長期待在室內，缺乏適當的肢體律動，連久站都有些吃力，有時連拿道具，手臂都舉不高不久，學習過的動作也可能一下子就忘記，需要反覆提醒，更要花較多時間來教導。

所幸老寶貝們靠著無比的堅持與認真，一步步記住動作、旋律，每週為了上台勤練習，從一開始嘗鮮上課，到自我懷疑要放棄，再到志工和指導老師鼓勵與肯定，終於重拾信心堅定上台跳出自信的舞蹈，帶著的是最動人的生命能量。

最年長的參賽者來自東港下廍社區的90歲阿公曾允川，也跟著夥伴在台上跳動。83歲的鄭阿嬤則來自枋寮鄉東海社區，眼睛患有嚴重白內障及類風濕關節炎，肢體僵硬，上課還得戴上太陽眼鏡。白內障讓鄭阿嬤練轉圈都有困難，經近半年訓練，肢體也變得柔軟，她驕傲地說，雖然動作慢一點，但為了不讓大家失望，她可是盡全力跟大家一起排練。

大陽舞團透過這陣子的溝通，以社區地景地貌及農特產作為貼近在地生活的舞碼，像是東海的蓮霧、萬巒粄條、東港牽罟、枋山芒果等在地產業，爺奶們舞出自己成長經歷過程的在地味，觀眾座無虛席，台上台下互動熱絡，氣氛溫馨感人。