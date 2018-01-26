高雄闖紅燈及測速照相在哪？加「它」好友全知道！

2018-01-26 22:06

〔記者黃建華／高雄報導〕想知道高雄市哪裡有闖紅燈及測速照相嗎？高雄讚警管家LINE@訊息超貼心...您加為好友了嗎？

因應春節連假，高雄市警察局「高雄讚警管家LINE@粉絲團」，特製作高雄市「107年固定式闖紅燈及測速照相設備設置地點圖」、「高雄市警察機關地址電話一覽」及「交通即時路況」訊息，提供更為便民的服務，守護市民的生命財產與行車安全。

高雄讚警管家LINE@粉絲團自106年通過認證迄今，不定期傳送最新詐騙手法等警政最新資訊，近期特利用Google地圖結合闖紅燈及測速照相地點資料，製作「107年固定式闖紅燈及測速照相設備設置地點圖」，提醒用路人注意行車安全。

另為使民眾遇治安狀況時，能即時求助鄰近警察機關，亦運用轄內分局、派出所地點及電話資料，結合Google地圖與導航，製作詳細圖資供民眾查詢使用。

在行車路況掌握方面，提供高雄市「交通即時路況」最新資料，使民眾能提早避開事故路段，節省寶貴時間不塞車。

為鼓勵市民於LINE APP聯絡人中加「高雄市政府警察局」為好友，將在農曆過年後於「高雄讚警管家」好友中，隨機抽選出幸運者並贈予有代表性之神秘禮物，請市民朋友們廣為轉傳親朋好友周知，並多加利用高雄讚警管家所提供最新警政訊息，共同創造更為安全便民的宜居城市。