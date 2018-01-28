撩貓術大公開！貓奴不可不知的秘技 讓主子開心呼嚕嚕

撩貓技巧大公開 （拉姆有幾噗 授權）

2018-01-28 12:00

〔影音新聞／綜合報導〕許多人害怕貓咪高高在上冰冷的性格、喜怒無常不按牌理出牌的舉動，難以捉摸地彷彿下一秒就會張口咬你。但如果你喜歡貓，也願意跟貓咪進行親密接觸，一定要先了解怎麼親近貓咪。YouTuber拉姆有幾噗這次特別在影片中分享資深貓奴的經驗談，要告訴廣大的奴僕們要怎麼摸才能讓主子開心。

應該不少人有過伸手摸貓咪，但卻遭到喵喵們無情以對的經驗吧？想要摸貓咪之前，首先要先讓貓咪對你的戒心降低。有幾個小技巧大家可以試試看。

小技巧1：初次見面先保持距離

看到第一次與貓見面，先伸手讓他聞聞你的味道，不要大動作跟發出噪音，讓貓咪安心。

小技巧2：撫摸貓咪最愛的部位

每個主子都有不同的喜好，但還是有跡可循的，像是耳後、頭頂、脖子、下顎和背部等，通常是它們會覺得舒服的地方。

小技巧3：討厭被摸摸的禁區

很多貓咪不喜歡被摸尾巴、腳，以及肚子，另外，逆毛摸也常讓牠們不開心。肚子是貓的弱點，大部分貓都不會允許被摸肚子（當然也有例外！XD）而可愛的腳腳跟晃來晃去的尾巴雖然讓貓奴們愛不釋手，情不自禁想要摸，但貓咪極有可能會不領情地離去喔！要是貓咪主動親近磨蹭，也不要突然抱牠或抓住牠。只要輕輕撫摸牠的頭跟背，貓咪就會舒服的呼嚕嚕了。

性格多變、難以參透的牠們，不給摸並不一定代表你被討厭，很可能只是你摸錯部位或是用錯親近方式。快跟著這些小技巧，用心伺候主子吧！