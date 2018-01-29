亞洲最大扭蛋機！淡水蛋蛋節 讓你徹底「玩蛋」

淡水蛋蛋節以亞洲最大扭蛋機來吸引民眾入園同樂。

2018-01-29 14:23

〔影音新聞／綜合報導〕在淡水新市鎮展出的蛋蛋節幅員廣闊，現場近十個色彩斑斕的貨櫃屋裡，依照內容分別擺放了不同面相的展覽品，包括蛋雕藝術、不同物種的蛋、各國習俗由來等等，戶外區則有亞洲最大扭蛋機與可供小朋友玩耍的氣墊區，涵蓋了趣味性與知識性，不管是大朋友小朋友、親子還是情侶，都能在這裡找到不同的樂趣。

室內展覽的部分，「蛋蛋進化院」、「世界蛋蛋習俗」與「蛋雕藝術館」都相當值得一逛。「蛋蛋進化院」為了使民眾更加了解蛋從受精到孵化的過程，現場不只布置了雞蛋，甚至還有小雞與鵪鶉的窩，讓小朋友藉由近距離接觸，將相關知識更加牢記在腦海中。

▼「蛋蛋進化院」裡有小雞與鵪鶉的窩。

「世界蛋蛋習俗」則蒐羅了許多與蛋有關的文化習俗，包括端午節時為何要立蛋，以及每年十月的第二個星期五為「世界蛋蛋日」（World Egg Day）等，各種來自國內外的知識通通一網打盡。

除了蛋的相關小知識，「蛋雕藝術館」裡還展出蛋雕藝術家廖啟鎮老師的作品，不僅在蛋上刻出撲克牌，甚至能呈現鏤空的樣子，精細程度讓人讚嘆不已。若是擔心家中小朋友年紀太小，無法靜下心來看這類知識型展覽也沒關係，現場也有許多與蛋有關的卡通明星，以及不同年代的扭蛋機可供觀賞。此外，戶外的氣墊區也是讓孩子充分「放電」的好選擇。

▼蛋雕藝術家廖啟鎮的作品。

在觀賞與體驗活動的同時，別忘了每個場館都能蒐集戳章，集滿點數之後，記得向工作人員兌換代幣，就能到亞洲最大「巨型扭蛋機」試試運氣，為這趟豐富的旅程劃下句點喔！

淡水蛋蛋節

地址：童話新市鎮 （新北市淡水區崁頂二路與新市五路三段路口）

展出日期：即日起～2018.4.8（日）