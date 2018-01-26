燒肉店偕3善團 宴請百餘弱勢親子

花蓮知名燒肉店今與3組公益團體合作，宴請逾百名弱勢家庭學童及家人用餐，提供火鍋、烤肉免費吃到飽服務。（記者王峻祺攝）

2018-01-26 14:31

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮知名燒肉店今與3組公益團體合作，宴請逾百名弱勢家庭學童及家人用餐，提供火鍋、烤肉免費吃到飽服務，自去年起已連辦5次愛心用餐活動，累計600多人受惠，業者王家淮還大方強調要「年年辦」，讓無法申請政府補助的邊緣戶，年節前夕都能飽餐一頓。

花蓮四面佛、男人幫公益團體及角兒愛心公益協會，今年趁著年節前夕，邀請南區光復、萬榮鄉等多個鄉鎮的弱勢家庭北上圍爐，與燒肉業者合作獻愛心，包下半間店面，專為百名弱勢童提供烤肉服務，無限量供應肉盤、菜盤，讓大小朋友吃得好開心。

年僅17歲就創辦角兒愛心公益協會的高三生姜宜君，中午也親自到餐桌前為弱勢童服務，自小因家境貧困的她，為回饋社會，從國小開始領到的獎學金及紅包，幾乎都捐出助人，國中時更成立協會，號召愛心團體出錢出力，4年來捐出的物資達200多萬元，更協助社會許多典型福利邊緣戶喘息、就業。

花蓮四面佛主委許曉勇說，去年迄今已連續舉辦5次愛心燒肉用餐活動，對象主要以隔代教養、單親及弱勢家庭的學子為主，經費則來自民眾、協會及男人幫公益團體的捐款，期待能在春節前夕溫暖他們身心，享受一頓豐盛的燒烤佳餚，民眾若有遇到生活上的困難，也可主動聯繫花蓮四面佛。

赤燄燒肉業者王家淮說，身為一名企業主，行有餘力一定要全力支持公益活動，給予社會更多協助，尤其看見孩子滿足的笑容後，讓他更堅定未來仍要持續舉辦愛心餐會，也盼能激起善的漣漪，邀約大眾一起幫助需要的人。