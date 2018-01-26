特別英文版籤詩 讓世界看見台南佳里

2018-01-26 14:43

〔記者楊金城／台南報導〕以雙語讓佳里走出去、讓世界看見佳里之美，南台科技大學今天在佳里區金唐殿展示「佳里蕭壠英緣傳千里—英語社區關懷計畫」成果，發表古蹟文物QR Code、在地文學詩歌台英語唱和、雙語走讀地圖與英譯西拉雅兒童繪本，還有特別的英文版金唐殿的籤詩。

南台科大人文社會學院院長黃大夫說，此計畫由教育部補助，優質化在地雙語環境，首次有南台科大、台南大學、嘉南藥理大學、台南應用科大等四校英語跨校團隊協助英語關懷的創舉，推動佳里區邁向國際化的示範小城市。

計畫主持人南台科大人文社會學院老師林芳俐說，團隊將古蹟佳里區金唐殿首度以QR Code的方式載入文史導覽及籤詩中英翻譯，遊客不僅可以欣賞剪粘、匾額、雕刻等文物，也能透過手機掃描QR Code，讀取文物的介紹，了解金唐殿和佳里區在地的歷史與文化特色。

佳里鹽分地帶文學也中翻英，在地文學家陳艷秋與黃崇雄以台語朗誦「黑面撓杯」之歌，並以英語翻譯唱和，讓在座賓客領略兩種語言音韻與詩詞交融之美。

跨校團隊多次在佳里區田野訪查、商圈拜訪，成立兒童藝術英語工作坊與英語共學後，台南大學設計英譯「佳里走讀」地圖、嘉南藥理大學英譯金唐殿文物、延平糖廓社區沿革、設計蕭壠文化園區英語導覽、台南應用科大設計在地特色英語繪本、南台科大翻譯鹽分地帶文學作品、金唐殿籤詩、英譯西拉雅兒童繪本及雙語菜單，英語化適合國內、外遊客。

南台科大未來將協助佳里區在地的雙語建構，佳里區長葉誌明對此表示肯定，指出雙語化、國際化將能協助佳里區文化觀光。