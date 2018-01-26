日媒盛讚！ 這名正妹女警被稱「台版石原聰美」

去年1月才剛到台中市政府警察局第二分局報到的25歲正妹女警周瑜，登上日本《秒刊SUNDAY》網站版面，稱她是台灣版的石原聰美（石原さとみ）。（圖擷取自Instagram）

2018-01-26 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕又一名台灣美女登上日本媒體版面！去年1月才剛到台中市政府警察局第二分局報到的25歲正妹女警周瑜，登上日本《秒刊SUNDAY》網站版面，稱她是台灣版的石原聰美（石原さとみ）。

綜合媒體報導，台灣正妹女警周瑜大學畢業於屏東科技大學動物科學與畜產系，曾擔任獸醫診所助理，後來報考行政警察特考，在去年1月初到台中警局第二分局報到。她曾說，從小就想成為一名警察，為社會盡一份心力。

《秒刊SUNDAY》介紹，周瑜有著令人印象深刻的藝人五官，而且他還是一名警察，已經成為熱門話題，並稱讚她是台灣版的石原聰美，直說能被這樣的警察逮捕，應該不會做多餘的辯解。

石原聰美為日本知名影星，因電影《我的爺爺》在2013年受到矚目，獲得當年多項電影新人獎，後來又主演NHK晨間劇《開朗家族》走紅。石原聰美日前還與男星山下智久傳出因為合作擦出愛火，甚至被爆出即將結婚的消息。

台灣正妹女警周瑜大學畢業於屏東科技大學動物科學與畜產系，曾擔任獸醫診所助理，後來報考行政警察特考。（圖擷取自Instagram）

石原聰美為日本知名影星，因電影《我的爺爺》在2013年受到矚目，獲得當年多項電影新人獎，後來又主演NHK晨間劇《開朗家族》走紅。（圖擷取自Instagram）