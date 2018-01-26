社會科跨科整合題目多 決戰關鍵在公民

2018-01-26 14:26

〔記者吳柏緯／台北報導〕社會科老師指出，今年社會考科史地公合科的趨勢明顯，而且時事題不多，學生需要多花時間分析，才能作答。總體而言，今年歷史、地理不難，公民的難度相對較高，如果考生能冷靜掌握公民科，可以拿到理想成績。

今年學測的社會科考試稍早結束，社會科老師指出，今年的歷史、地理不難，決戰的關鍵落在公民科。公民科老師張雪雲指出，今年公民科的題目比較難，但困難的原因不是題目本身，而是題目文字敘述不夠周延，容易讓學生卡住，影響後續作答的心情。

張雪雲舉例，社會科第15題是考選區劃分，要求學生針對某地的政治生態選出正確的敘述，公民科教師團的意見紛歧，光討論這題就花了20多分鐘。

張雪雲說明，該題目本身不難，但是選項的敘述有些不清楚，她自己一開始也被騙。

地理老師李立威說明，今年的時事題趨勢不像以往考當下發生的事情，反而是以正在發生的議題為主，而且整合史地公三科的內容，例如歐洲難民、中國沙塵暴或街友，考生須要有跨科整合的能力，不太能僅憑看電視新聞的印象就能作答。

李立威也提到，這類跨科整合的題目出得不錯，題幹雖然從單一考科切入，但是融合了各科的知識，可以鑑別出學生的程度。例如從台灣宗教祭儀的習俗切入，最後提出的問題是台灣族群的分布，但他也提到，這樣的題組考題容易一翻兩瞪眼，第一題寫錯，後面可能就會全錯。

去年學測被認為偏難的歷史科，今年歷史老師認為反而是中間偏易；歷史老師曾泰輯指出，今年中國史題目有12題，其中唐宋明清佔了一半，台灣史則有6題，其中阿美族台籍日本兵李光輝的故事也入題；此外，過去世界史偏重宗教，但今年則較為平均。

社會科老師認為今年的時事題不多是好現象，題目的深度廣度都比較好，應正面看待。他們也評估，今年整體難度與去年差不多，五標應與去年一樣，頂標14級、前標13級、均標11級、後標9級、底標7級。