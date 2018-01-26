更保台中分會提早過年節 更生人家庭滿載歸

2018-01-26 14:13

［記者楊政郡／台中報導］迎接狗年，更生保護會台中分會結合中部公益團體，邀請清寒高風險更生人家庭，舉辦「旺旺來福迎新春」春節關懷活動，除了有牛排大餐，還有肚皮舞蹈、薩克斯風王子蔡順源表演及藝術家魏倖鋒春聯揮毫，有24個更生家庭近百人參與，現場熱烈，提早感染春節氣氛。

更保台中分會主任委員王錦賜說，台中分會結合許多熱心公益的個人及團體，舉辦迎春活動已經辦了超過20年，不是單純請高風險更生家庭吃一餐，更代表這些家庭一年來沒有走歪、沒有出狀況，更代表持續有個人及團體在關懷這些更生人，看到場面越來越大，法務部的高層有更多關懷，代表活動越來越成功。

王錦賜說，從99年起，由悟饕池上飯包所提供的「愛心餐券、溫暖你的心」活動，至今已發放出2886張餐券，不能算多，但卻代表有2886顆「失落」的心，在當下都嘗到了熱騰騰的飯包，這項活動將持續舉辦，貧寒更生人領取餐券後，在期限內可以到台中市24家悟饕池上飯包，領取熱食飯盒，可以最基本且及時解決溫飽問題。

而為了饗宴應邀的更生人家庭，該會還邀請魏倖鋒老師現場揮毫，贈送春聯，及哈比比公益肚皮舞蹈團表演、薩克斯風王子蔡順源表演，散會時更致贈了每一家庭「橘子禮盒」、安康口罩、堅果禮盒、香腸禮盒、年菜禮盒、遠百福袋、保暖毯，還有最特別還贈送南投縣竹山紫南宮的招財錢母一對，讓他們是滿載而歸。