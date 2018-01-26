高市空污嚴重 環團臉面「塗炭」要求「冬季燃煤少一座」

地球公民基金會今天早上號召市民臉面「塗炭」，前往高雄市環保局表達憤怒。（記者蔡清華攝）

2018-01-26 14:19

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄空污問題嚴重，地球公民基金會今天早上號召市民臉面「塗炭」前往高雄市環保局表達憤怒，控訴政府無能，要求「冬季燃煤少一座」。

地球公民基金會提出兩大主張：

1.高雄市政府應削減興達電廠全年燃煤許可量2成，並在每年10月到3月減少燃煤3成以上。

2.在空氣污染的事件日，除了平日歲修的燃煤機組之外，市府應積極協調台電停下興達最舊的燃煤一號機組，再將另外2座燃煤機組做最大幅度的降載，作為緊急防制之應變。

市府應公布實測排放濃度的資料，向市民證明高雄市的大污染源興達、中鋼、中油等有實質降低污染；地球公民基金會邱花妹也呼籲高雄市政府儘快訂定高雄市生煤自治條例，改善污染的現況。

環保局回應，空氣品質改善除了靠污染排放量逐年遞減之外，仍然會受到氣象、雨量、風速等氣候條件的影響，2016年全年降雨量為3103.5公釐，2017年降至1124.5公釐；其中2016年1、2月累積降雨量為204公釐，2017年則為0，都影響了去年的空氣品質。

目前高雄市環保局祭出燃煤大戶秋冬生煤使用量減量2成的措施，陳菊去年也已要求興達燃煤1、2號機已確定提前1年即於112年除役，燃煤3、4號機組則表訂115年除役，對此，台電董事長楊偉甫也已於立院允諾，研究相關除役時程能否加速。