學測社會科解題 全教總：考題生活化

2018-01-26 13:52

〔記者林曉雲／台北報導〕大學學測今天登場，首科社會考題出題生活化，其中公民科考出時事題，如第8題以大法官釋字756號受刑人通訊自由命題、第10題針對菸品課徵健康捐、13題取材自高雄市社會局街友生活體驗營等，全教會高中解題老師表示，今年試題以素養導向為主，符合新課綱精神，跨歷史、地理、公民三科協同命題。

國立員林高中歷史老師王偲宇表示，今年出題有跨科統整，邁向108課綱的方向，題組的設計多融入社會三科，且變化優於往年，約有3分之1的跨科統整題目，且多以歷史題目為開始軸心；而此次題型方向，族群關係、文化交流、民間信仰增加不少，史料題較少或經由改寫，題幹較往年精簡、敘述較為精確。

王偲宇老師表示，今年歷史命題還打散多年歷史題目的分配區域，企圖將歷史知識與生活情境和社會氛圍連結，故題目活潑生活化，歷史科時事題考出了東北亞朝鮮局勢、原住民西拉雅認證第17族、一帶一路等，考題屬中間偏難，分配平均，台灣史較易、中國與世界史偏難，學生準備考試時須具備統整能力。

新北市立三重高中公民老師林其良表示，今年公民試題以素養導向為主，符合新課綱精神，跨歷史、地理、公民三科協同命題，整體難度中間偏難，具鑑別度，題目多以描述情境的方式來測驗專有名詞的意義及運用，學生需具有相當的閱讀理解能力，例如：第8題用實際案例判斷行政法原理。

林其良老師表示，公民科時事題則考出第8題以大法官釋字756號受刑人通訊自由命題、第10題針對菸品課徵健康捐、13題取材自高雄市社會局街友生活體驗營，考題分布以第2冊政治及第3冊法律試題較多，第1冊社會及第4冊經濟題目略少，題組及單題中均有跨冊試題。

桃園平鎮高中地理老師陳雅蓮表示，整體試題中偏難，學生答題需具備稍強的知識統整及地理空間概念的能力，從題幹敘述到題目到選項融合三科的比例大幅提高，以非洲難民題最為經典。

而台灣比重極高，著重鄉土、多元文化及信仰等，如平埔族拜壺信仰、原民建築、漢人祖籍分布區、糖部及鹽田產業，時事題則有歐洲難民問題、中國沙塵暴、度假打工、清真認證等。