來嘉喝「花」酒！ 台灣燈會紀念酒曝光

2018-01-26 13:38

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕 來嘉喝「花」酒，老婆不會生氣喔！因為這是小花縣長邀請大家到嘉義縣品味2018台灣燈會紀念酒。

嘉義縣長張花冠今天在縣府中庭，展示以好水醇釀、象徵「花現幸福、長長酒酒」的陳年高梁紀念酒，強調2018台灣燈會將寫下展期最長、面積最大和感官之最3項紀錄，而紀念酒將是燈會最高的禮讚，值得民眾珍藏。

2018台灣燈會紀念酒瓶及紀念杯設計理念為「花冠盛綻酒瓶」，瓶蓋造型結合在地的元素，創意源自配天宮正殿燕尾硬山式屋脊，外觀神似媽祖頂冠，瓶身繪飾配天宮求子的紅、白牡丹，以金線勾勒輪廓，綻放出牡丹為花中之王的氣勢。

紀念酒對杯和單杯以燈籠為設計元素，紅、橘為主色，象徵嘉義燈會的熱鬧滾滾，八角形宮燈造型的蓋鈕，呼應2018台灣燈會標識圖騰，杯身以詩為謎面，謎底為嘉義縣地名，加深對嘉義地方特色的印象。

限量版紀念酒發行2000套，原價每組3000元，燈會期間優惠價2500元；盛裝56％玉山高梁的紀念酒數量1500打，原價每瓶700元，2月15日前優惠價只要595元，2月16日至3月11日燈會期間每瓶630元，購買時憑發票上的紀念酒戳章，燈會期間可以到台酒公司攤位兌換一瓶80CC的玉山大曲小酒贈品，在燈會現場及台酒公司各營業處所、直營便利店和展售中心都可購買。

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