變身不夜城 二月三日東門市場舉辦音樂趴

2018-01-26 13:48

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府啟動活化東門市場計畫，引進再生藝術創作、金屬工藝、藍染等攤位進駐，為吸引民眾目光，市府將辦一場不打烊的「東門市場-音樂趴踢奈」於2月3日下午6點至午夜12點，透過音樂、美食、藝術在東門市場引爆週末夜。

產發處長吳甲天指出，當天活動將邀請廖文強、克里夫、安妮朵拉、劉逸達、Crispy脆樂團、森林熊樂團等音樂團體，從下午六點到午夜十二點High翻東門市場，另外，活動還設有快閃藝術裝置區域，讓民眾體驗「買菜看藝術品」的樂趣，並結合快閃表演、各色小吃，讓百年市場搖身一變成為好吃又好玩的音樂不夜城。

市府今天舉辦記者會，由市長林智堅戴起手套，體驗手作藍染，他指出，東門市場設立於1900年，1977年改建，為全台第一座集合市場，也是竹市第一座有手扶梯的建物，成為當時最繁榮的賣場，但隨著大賣場、便利商店興起，民眾消費習慣改變，東門市場逐漸沒落。

林智堅說，過去他多次到市場視察，遇到許多老店家，每天仍穿著正式，敬業地等待老客人上門，因有在地店家的堅持，他下定決心改變，與清大與扶輪社攜手合作，結合青年的創意與想像，重新活化具有未來性的東門青年基地。

另外，市府今年也編列2千萬預算，針對東門市場進行耐震補強，另規劃、預計再投入2千萬經費進行東門市場環境改善，如動線照明、地坪整理、設置入口意象、更新指標系統整理等，希望讓店家紛紛回籠，再造東門市場榮景。