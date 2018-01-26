早餐店老闆調侃館長愛妻開X6 傳可能與這原因有關...

2018-01-26 14:26

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢妻子日前開BMW X6，去林口一間麥味登買早餐時，竟被老闆當眾調侃「做偏的」，館長昨開直播，氣得致電質問店家，意外透露該店頭家也開一輛BMW X5，可能是眼紅較高級，因此惡言相向，不過也有人說，該店家原本就是透過這種方式，與客人互動。

館長在電話中詢問老闆娘，老闆的行為，究竟是什麼意思，且親自登門也避不見面；對方頻回是「誤會」；館長表示，「欸，老闆娘，你先生也開X5餒！你們也開一台BMW」；對方又稱，「老公喜歡跑車」；館長怒批，若喜歡的話，怎可用這種態度罵人。

館長指出，他們向來買完早餐就走，「客客氣氣的」，也沒多說什麼，「那為什麼你老公每次看到我老婆開野馬」或其他車，會說「你們車那麼多，到底是在做什麼，開當鋪嗎？」老闆娘辯稱，「誤會一場」、「你想太多了」；館長反嗆，「罵完、調侃了我們，你說誤會？」，直言對方說法，讓他覺得自己被影射成「黑道」。

直播完後，雙方相約派出所協調，對方抵達現場發現是館長，瞬間態度「髮夾彎」，直呼「早知道是你，我們不敢這樣子啦！」強調自己是做「小生意的」，只賺一點小錢，兒子又在開刀，懇求館長「不要讓我們做不下去啦」。

事後館長心軟地說，希望網友別去肉搜店家。麥味登總部也撰文致歉，保證絕對會加強輔導加盟店，確保服務品質。