大學學測今登場 社會科首見史地公跨科題

2018-01-26 13:13

〔記者吳欣恬／台北報導〕大學學測今天登場，上午第一科社會科考試，首次出現歷史、地理以及公民3科跨科的考題，是今年社會科試題的最大特色，老師們普遍認為考題難易適中。另外傳出有考生情緒不穩定，因而啟用備用試場。

大考中心副主任黃璀娟表示，今年社會科應到人數13萬6465人，實到人數13萬4488人，缺考率1.45%，比去年1.48%略降。第一節社會科考試，分別在東部和中部各啟用一間備用試場。一間是由於考生染上流感，另一間則是考生在預備鈴響前出現情緒不穩定、焦慮發作的狀況，擔心影響其他考生，因此啟用備用試場。

今年社會科考題，包括員工在通訊群組罵老闆吃官司、國健署課徵每包菸20元的健康福利捐、海外度假打工以及歐洲難民等時事都入題。

大考中心主任劉孟奇說，今年社會科試題形式上很大的特色是跨科題很多，52題之後開始跨歷史和地理，61題之後更是歷史、地理和公民3科跨科。像是61至63題，考生要從照片、圖以及表判斷是航海時代，圖片測驗文化位階的概念，地理用表格，看考生是否能判斷區位發展。

劉孟奇說，跨科題多可以看出命題老師對高中教學的期許，主題式、不同領域結合的教學和學習。此外，今年試題運用文本靈活，除了習慣的文字敘述以外，圖表很多，甚至有圖、表和圖片三者同時出現，連續文本和非連續文本廣泛運用，考生的閱讀理解能力要擴大至不同文本。

劉孟奇指出，今年社會科試題也可看出命題老師非常重視課本上學到知識跟實際生活的結合，連結重大在地或全球議題，希望學生在學習這些知識時，對身處的社會要有所瞭解甚至因此思考，並要把關注的視野放到全球。

台北市麗山國中地理科老師廖偉國說，今年地理科，台灣地理的考題偏多，佔6題，鄉土文化的比例高，以前少見。以前的台灣地理的考題多為天然災害或天然環境區域特色等，今年考生如果沒有沒整合歷史和文化概念，不容易作答。

廖偉國也指出，傳統常見的等高線地圖、衛星影像判讀等，今年完全沒入題，且去年重要地理時事包括國際上的美國加州野火肆虐、南北韓議題、峇里島阿貢火山爆發、加泰隆尼亞獨立、緬甸羅興亞難民以及國內的空汙和綠能政策等，都沒入題。