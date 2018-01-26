家扶自強兒 街頭演奏陶笛賺生活費

2018-01-26 13:07

〔記者顏宏駿／彰化報導〕從彰化縣到高雄市私立普門中學就讀國一的黃冠樺，來自弱勢家庭，國小時與撫養她長大的媽媽許下「音樂咖啡夢」，認真學陶笛，雖然這個夢想沒有實現，但她後來獲得總統教育獎，並考取高雄普門中學全學年免學費資優生，但為了來往的交通費和平時生活費，她才國一就懂得「自我獨立」，日前考取高雄市街頭藝人證照，打算寒假開始「街頭賣藝」賺生活費。

黃冠樺跟媽媽相依為命，是政府列冊低收入家庭，天資聰穎的冠樺從小吹奏一手美妙的陶笛，經常受邀表演；4年前母親則因之前經營「行動咖啡車」失敗而陷入重度憂鬱，她看到女兒不斷開發自我的音樂潛能，重燃對人生的希望，母女在新的一年共同許下「咖啡夢」和「音樂家」的夢想。

4年過去，黃冠樺曾在國小四年級時獲得「總統教育獎」，她傑出的表現，立即獲得許多優質私立學校校長的激賞，希望把她列為學校重點栽培的人材，去年冠樺以全科滿分，取得私立高雄普門中學全年免學雜費的資格，但每次來往彰化、高雄的車費仍困擾著她。

她說，没有錢，就自己賺，她最拿手的就是吹陶笛，聽眾越多，她吹得越有自信，老師鼓勵她去考街頭藝人，她立即上高雄市府文化局網站報名，一考就中。

冠樺說，她經常到高雄市立圖書館唸書，她希望唸書唸累了，就可吹吹陶笛，前面放個「打賞箱」，這樣既能唸書又能賺生活費和交通費，她打算寒假就要開始上街頭。

今天她剛放寒假，回到彰化田中與媽媽相聚，剛好「楊門羽毛公司」與縣議員許書維聯合贈送羽絨被給受扶助家庭，她上場表演，表達對家扶和社會人士的感謝之意。