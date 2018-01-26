絕美老梅綠石槽又來了 翠綠景致吸引民眾拍照

絕美老梅綠石槽現身。（北觀處提供）

2018-01-26 12:57

〔記者林欣漢／新北報導〕位於北海岸淡金公路台二線25公里附近海濱的老梅綠石槽又現身了，往年造訪綠石槽最佳時間是3月至5月間，今年與去年一樣，因氣候變化綠石槽提早轉綠，翠綠多姿的景致，吸引許多喜歡拍照的民眾取景。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（北觀處）表示，為推廣綠石槽自然生態環境特色，結合行動旅遊服務，自1月27日起至4月底、5月初每天下午2點至4點，（視現場遊客調整），提供免費生態導覽解說服務，還有與綠石槽合照上傳臉書打卡就送小禮物的活動。

老梅綠石槽是由海蝕溝槽和海藻共同構成，每年只在4、5月間大量出現，隨後會因為夏天到來而暫時消失，海藻孢子仍會存於石縫中，等待東北季風到來後再次生長。

到了每年的春季，滋生於北海岸的石蓴，更會將原本灰黑色的石槽，從嫰綠開始，一直渲染到翠綠，最後是蒼綠而至灰白的色彩，也讓原本色彩單一的石槽，彷彿為了呼喚每一年的春天，而增添了如此翠綠多姿的身影。

北觀處表示，美景既然天成也要大家共同維護，老梅綠石槽雖然不屬於保育區範圍，但如有踩踏石槽經勸導不從，且有損壞自然資源的情形，管理機關得依「發展觀光條例」第62條規定處新臺幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，希望遊客能配合遵守不踩踏石槽的欣賞公約，共同維護渾然天成的自然奇景。