高手在民間 澎監管理員許全勝浮球藝術一鳴驚人

許全勝應邀製作烏崁靖海宮浮球高麗菜龜，元宵節前將完工啟用。（記者劉禹慶攝）

2018-01-26 12:54

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕真的是高手在民間！在澎湖監獄擔任管理員的許全勝，5年前因幫小孩製作環保玩具作業，意外接觸到海邊廢棄物浮球，竟一頭栽入創作行列，除了接下今年烏崁靖海宮浮球高麗菜龜製作外，也擔任合橫國小浮球藝術顧問。

原本是海邊廢棄物的浮球，近年來搖身一變成為澎湖主流藝術，由平面創作一路演變成為立體創作，造型也更為多樣化，其中率先將浮球藝術擬人化的，就是許全勝。他製作的螞蟻、蝴蝶浮球藝術，廣受特產、民宿業者喜愛，紛紛下單訂購，將浮球藝術推向另一創作高峰，而澎湖的浮球，除了大部分來自中國大陸沿岸外，也有美國拉斯維加斯、俄羅斯及日本捕蟹船大型浮球。

由於名聲逐漸拓廣，許全勝也應邀前往浮球藝術小學─合橫國小擔任顧問，並為湖西天后宮製作天后娘娘，今年更應邀為烏崁靖海宮元宵重頭戲-浮球高麗菜龜設計製作，同時許也租用開心農場擔任工作室，創作也由海洋生物一路延伸至神明公仔系列，精湛手藝令外界嘖嘖稱奇，也讓許全勝聲名大噪，成為澎湖浮球藝術界翹楚。

其實許全勝除了巧手製作浮球藝術外，也是澎湖傳統褒歌高手，雖然未接受傳統聲韻學訓練，但許以澎湖古音押韻，創造出來的褒歌受到外界青睞，放在湖西天后宮、菓葉等社區圍牆，讓民眾駐足賞析吟誦，允文允武的表現，真是高手在民間，而許也不脫藝術家豪邁不羈個性，創作天馬行空，讓作品特色更為多元化。