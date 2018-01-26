誤用發霉蛋液做捲心餅 乖乖自主下架：我們也是受害者

2018-01-26 12:53

〔記者王憶紅／台北報導〕全台第二大蛋商萇記泰安、泰頂山公司，7年前開始回收即、逾期蛋品混入新鮮蛋品出售，另將破損、發霉長蟲蛋品製成蛋液，賣給乖乖加工製成孔雀捲心餅等產品，對此，乖乖表示，已在第一時間自主下架回收，同時強調「我們也是受害者。」

桃園市政府衛生局於去年12月28日配合檢方追查萇記泰安蛋品公司使用逾期蛋品生產液蛋，經查蛋液銷售下游59家廠商，其中乖乖食品公司自主回報，使用萇記泰安蛋品公司液蛋生產布丁口味孔雀捲心餅；乖乖表示，當天已經主動將千箱可能受到影響的產品下架、封存在工廠，目前持續配合檢調單位調查。

另同樣遭受池魚之殃的賣場大潤發表示，早已和萇記泰安蛋品公司停止合作，因此並未受到這次「發霉蛋以及長蟲蛋」的影響，自然架上也沒有該公司蛋品。

大潤發指出，經向乖乖公司查證，初步了解是布丁口味的捲心餅有疑慮，已要求全台賣場即刻預防性下架。

大潤發強調，大潤發烘焙坊「並未」引進、使用萇記泰安蛋品公司生產的「問題蛋液」，目前有網路新聞、電視台快訊指出「大潤發烘焙麵包使用7年」、「大潤發...曾經使用此黑心蛋液」、「大賣場如大潤發的烘焙坊，因為製作產品數量少，多為被民眾吃下肚」，均不是事實。