穿比基尼代表很EASY？ 網紅細數旅行時會遇到的兩性差異

網紅Nas與大家分享不同性別在旅行中遇到的差異。（授權：Nas Daily）

2018-01-26 13:53

〔影音新聞／綜合報導〕到了21世紀的現在，仍有許多性別框架無法被打破。舉例來說，同樣是獨自旅行，一名男子無論白天或是深夜走在街上，似乎就是不需要像女性一樣提心吊膽，而在服裝儀容上，我們是否也經常單憑女生的穿著打扮，而私自在心裡對她有所成見呢？

來自以色列的網紅Nuseir Yassin，18歲的時候前往美國就學，之後也順利在美國找到工作，有一天他驚覺自己的人生已經過了1/3，卻還有許多想做但尚未完成的事，因此毅然決然的辭職，並開始環遊世界。

他設立了名為「Nas Daily」的粉絲頁來記錄自己的旅程，每天都錄下一分鐘的影片來與大家分享，不僅談旅行中遇到的人事物，有時候也談文化差異等議題。日前，他拍攝一段關於女孩在旅行中會遇到的事，像是：女孩無法像男孩一樣，不論何時都隨心所欲地走在街上，或是依照喜好自在的穿著等等，引發網友熱烈回響。

不少網友在影片下留言分享個人經歷，認為這不僅是旅行時會遇到的問題，更是日常生活中實際的經驗，是個非常值得重視的議題，也讓人省思是否直到現在，性別窠臼仍普遍存在於你我之中呢？