超可愛！紅遍日本的立體刺繡家 用毛線可竟繡出紅豆年糕湯

一般人都覺得刺繡應該是平面作品，沒想到這個年糕湯竟然跳出平面了！（圖片由ipnot授權提供使用）

2018-01-27 12:00

〔影音新聞／綜合報導〕一般人對刺繡的印象應該都是平面的藝術，但你知道刺繡也可以繡出立體的食物，看起來還超級可口嗎？日本刺繡藝術家ipnot擅長用「法國結粒繡」來創作作品，這種技法是在把線穿過去的同時打一個結來增加立體感，同時也因為顏色的漸層讓作品看起來更逼真。最近他在自己的網站發布的紅豆年糕湯作品引發話題，因為他竟然用刺繡再現了年糕被夾起來的Q彈感，看起來好好吃啊！

もちもち pic.twitter.com/N7FEyt9mW2 — ipnot （@ipnot） 2018年1月13日

而除了這個會牽絲的年糕，他以往也創作過了其他食物的刺繡作品，可以把刺繡從平面拉起的想法，打破了次元的限制，讓人感到耳目一新，也在網路造成轉載風潮。

どうぞ一杯 pic.twitter.com/Tg49b1HzwV — ipnot （@ipnot） 2018年1月16日

這些厲害的作品也讓他成為日本知名的藝術家，上遍日本各大知名節目，也經常有雜誌進行專訪。是不是對刺繡這項藝術有了更新的認識了呢？原來刺繡是可以跳出平面的啊～