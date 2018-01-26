廉航限時促銷 「做功德」、勞基修法當宣傳

2018-01-26 12:17

〔記者陳宜加／台北報導〕酷鳥航空今天宣布，下週將推出3天限時促銷，台北─曼谷單程含稅下殺1818元優惠價格，促銷日期為1月30日至2月1日，出發時間為3月25日至10月27日，號召旅客「出國玩、不過勞」。

今年初不少航空公司推出優惠活動，專飛泰國的酷鳥航空也推出限時促銷，票價創近期廉航最低，並引用行政院長賴清德的爭議語錄，表示「對廣大勞工來說實在是功德一件」，省下比價時間、規劃更好旅程。

另因應勞基法修法最大爭議之一的「加班費換補休」，酷鳥也公布「請假攻略」，今年4月兒童、清明連假請2天、休8天；6月端午連假請4天、休9天；9月中秋連假請4天、休9天；10月國慶日請4天、休8天。

酷鳥也說，航班早上9點40分桃園出發、12點15分抵達曼谷廊曼、凌晨0點20分再從廊曼機場出發返台、5點10分抵達桃園機場，適合上班族休假利用，並提供「酷享寧靜區」座位，實際班機時間依官網公告為主。

此外，樂桃航空歡慶新航線開賣，推出「高雄─沖繩航線開賣紀念促銷」，促銷期間從昨天起至1月27日午夜，高雄─沖繩促銷價最低單程1080元，且促銷航線包含樂桃航空由台灣出發的全航線，機位有限。

樂桃指出，高雄沖繩航線首航日期為4月26日，一般票價為1680元至1萬580元，中午12點55分高雄出發、下午3點45分抵達沖繩；回程上午11點25分沖繩出發、12點15分抵達高雄，每日提供一個班次往返高雄沖繩。