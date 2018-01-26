校犬貓率北市連三年六都墊底 朝野立委齊轟柯P

新北市秀山國小校犬「好客」在學校裡擔任陪伴犬，深受全校師深喜愛。（記者朱沛雄攝）

2018-01-26 12:01

〔記者鄭鴻達／台北報導〕動督盟今公布各縣市高中、國中小校犬貓飼養率，指出台北市今年飼養率為5.71%，排名連3年居六都之末，甚至低於非六都的多個縣市。民進黨立委吳思瑤對此直言「恨鐵不成鋼」，重點在於首長是否支持，會找機會質問市長柯文哲；國民黨立委王育敏則說，台北市如此多資源，首善之都應做好示範，但據悉台北市在此推動上一直是落後且消極的。

台灣動物保護行政監督聯盟今公布「2017年全國各縣市高國中小動保社團暨校犬貓調查報告書」，並召開記者會，邀請民進黨立委吳思瑤、陳曼麗、國民黨立委王育敏。會中新北市龜山國小、大觀國中及秀山國小校犬「黑寶」、「Peter」及「好客」亮相，萌翻現場人士。

該報告指出，2017年六都高國中小校犬貓飼養率，依序為連三年奪冠的新北市15.13%（51所）、桃園市9.25%（26所）、台南市7.23%（23所）、台中市7.04%（25所）、高雄市6.95%（26所）及連3年墊底的台北市5.71%（16所）。

報告顯示，非六都縣市排名部分，為基隆市13.64%（9所）、台東縣11.76%（14所）、宜蘭縣9.82%（11所）、苗栗縣6.75%（11所）、花蓮縣6.74%（9所）、屏東縣6.31%（14所）、新竹市5.26%（3所）、南投縣4.81%（9所）、彰化縣4.68%（11所）、新竹縣4.8%（6所）、雲林縣3.83%（8所）、澎湖縣3.77%（2所）、嘉義縣3.16%（5所），而嘉義市、金門縣及連江縣，則是飼養校犬貓掛零。

動督盟召集人王唯治質疑，台北市資源最多卻在六都卻排名墊底，顯示資源非決定性因素，主管機關的作為才是最主要，台北市長柯文哲選舉時，曾說要推動動物友善城市，但連3年都在六都吊車尾，他感到很遺憾。

吳思瑤表示，對台北市她很「恨鐵不成鋼」，「非不能也，不為也」，新北市、基隆市、台東縣資源都不如台北，重點在於首長是否支持，她會找機會質問柯P；吳會後受訪表示，她將與台北市動保處溝通，分享此數據，有比較就會有壓力。

王育敏說，新北市連3年第一，值得學習，反觀一河之隔的台北市，擁有最多資源（排名）卻毫無起色，輿論應給柯文哲壓力，讓首善之都台北市做好示範，但據她了解，台北市在推動校犬貓飼養上，一直是落後且消極的。