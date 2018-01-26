不怕邱素貞事件重演！修法強制補習班提供履約保證

2018-01-26 12:04

〔記者陳宜加／台北報導〕國人補習風氣日盛，但衍生的消費糾紛也層出不窮，尤其補習班惡性倒閉，消費者求償無門。消保會修正通過「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，業者必須提供履約保證，否則最高可罰50萬元並連續處罰至改善為止。

消保處指出，近年與補習相關的消費糾紛件數居高不下，根據統計，105年、106年補習類消費申訴案件已達6000餘件，其中學承電腦、威爾斯美語等補習班惡性倒閉、邱素貞瑜伽天地無預警歇業等事件，尤為案件數目大幅增加的主因。

消保處表示，國人為了升學、求職或考取證照，參加補習課程的風氣日盛，且補習班收費方式多為一次全部繳納或分期預付型交易，一旦業者惡性倒閉或無預警歇業，將嚴重影響消費者權益，有鑑於此，消保處督促教育部研訂相關規範。

行政院消費者保護會第54次會議通過，修正「短期補習班補習服務契約書應記載及不得記載事項」，明訂補習班業者應以開立信託專戶、提供金融機構履約保證、加入補習服務聯合連帶保證或其他教育部同意方式，擇一提供履約保證。

消保處簡秘陳星宏表示，業者選擇「補習服務聯合連帶保證」方案作為履約保證機制時，當無法提供服務，補習班學員得在6個月內向其他性質相近的補習班換取等值服務，包含一般授課方式或函授、廣播、電視、電腦網路等多元方式。

另外，現行補習費用多為一次全部繳納或分期預付，考量業者經營型態與規模不一，適用履約保證機制亦有不同，因而增訂「按月繳納」選項，消費者承受損失風險可望大幅降低，而業者若採按月收費，可例外不適用履約保證機制規定。

陳星宏指出，過去國內缺乏短期補習班相關規範，每當發生消費糾紛，只能「補破網」。消保處與教育部「從根做起」，制定全新履約保證機制，並已輔導由中華民國補習教育全國總會運作，比照旅行業品保協會模式，提供消費者保障。

他說，應記載及不得記載事項最快3月上路，違規業者可處以6萬至50萬元罰鍰，並可連續處罰至改善為止。消保處並呼籲消費者慎選合法立案補習班，並留意有無依法提供履約保證，若發現業者違法，可逕向地方教育主管機關反映。