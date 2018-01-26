台大擬加班釐清準校長爭議 王立昇：來得及自可如期上任

2018-01-26 11:20

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校長遴選爭議不休，當選人管中閔先被質疑未完全揭露兼任台灣大獨董身分，遭疑「個人誠信」問題，遴選程序也陷入未落實「利益迴避」爭議，後又遭立委檢舉與暨大教授聯名發表的論文，內容與暨大碩士生論文有20多處文字相同、圖表一樣，再爆涉及違反「學術倫理」。據悉，台大有可能在本週六日加班開會，以釐清準校長管中閔被質疑的論文爭議，台大誠信研究辦公室及學術倫理委員會預計今天將對外說明後續處理時程。

台大學倫委員、應力所教授王立昇表示，現在管中閔還是教授身分，台大校方應儘快展開調查和釐清，否則上任校長之後再展開調查，會猶如前校長楊泮池捲入論文造假案，再陷入由副校長調查校長的窘境，為釋社會大眾疑慮，也讓台大新校長可風光上任，校方加快速度釐清有其必要，而台大原訂2月1日新校長上任，如果在此之前，調查已有結果，自可如期上任，來不及就只能暫緩上任，重點在於要先查清楚，才有利於台大和管中閔本人。

依國立台灣大學學術倫理委員會設置辦法，為積極維護學術倫理，處理有關違反學術倫理案件，特設置學術倫理委員會，設置委員17至21人，由學術副校長、教務長、研發長、各學院教師代表一名及不少於3人之校外專家學者組成，學術副校長為主任委員，倫理委員會開會時，應有全體委員2分之1以上出席，調查報告之通過等重大事項之決議，應以出席委員3分之2以上之同意行之。