花5萬命名只多個「新」字 評委說出海研船評選真相...

科技部在去年11月舉行「新海研船」的命名活動，最終選出「新海研」作為新海研船的名字。（國研院提供）

2018-01-26 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕台灣目前擁有3艘海洋研究船，由於服役年齡均超過20年，因此在今年起陸續動工打造新的海研船；科技部也在去年11月舉辦「新建研究船名稱徵選活動」，獎金5萬元，最後由「新海研」雀屏中選，但只在舊船名前加了個「新」字，也讓網友大呼「不可思議」。評審委員之一的科普一傳十執行長何佩玲直呼，「我們真的不是這樣推薦的！」

何佩玲24日在臉書表示，很榮幸獲邀擔任「新建研究船名稱徵選活動」的評審委員，能以這種方式參與台灣的海洋研究，真是個特殊的緣分，「要從155件命名作品中選出適合的名字，真是不容易的事」。

何佩玲指出，命名的評委為了從155件作品中挑出適合的名字，不僅在家做足功課，會議討論時更是熱烈，最後的結果則選出了兩組名字；而「新海研一、二、三號」是最不被推薦的命名，單純是「做為若非要以編號命名時的備用選項」。

何佩玲無奈的說，沒想到最不被推薦的命名卻被欽點，真的讓人感到很意外，「真心覺得，如果早決定用編號命名，真的不用大費周章抓我們來背書」。

科技部舉辦海研船命名活動，總共收到155份申請書，經歷了2個多月的徵選與評比後，邀請10位評審委員選出了「新海研1、2、3號」當做新海研船的名稱。科技部自然司司長吳俊傑針對命名活動解釋，表示採用此名稱是因與舊研究船船名類似，具有傳承意義。