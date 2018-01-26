老婆被早餐店老闆調戲 對方見到館長態度180度大轉變

館長最後原諒早餐店老闆。（圖取自飆捍臉書）

2018-01-26 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕網路紅人「館長」陳之漢的老婆被早餐店老闆多次言語調戲，館長昨在直播中致電給老闆，但對方卻認為只是開玩笑而已，別人都開玩笑沒事，只有她會生氣，這讓館長很不能接受，沒想到雙方見面談判後案情大逆轉！

館長透露老婆在林口的某家早餐店被言語汙辱，其實過去已經很多次了，他都勸老婆別放在心上，由於那家早餐店對於他們來說比較方便，所以還是會去買早餐。不過這次老闆的汙辱太誇張，因看到老婆開BMW X6買早餐，直接對著她說「妳做偏的喔！」

館長在直播過後，想去早餐店將事情講清楚，但對方約在林口分局，沒想到館長一現身，對方立刻態度轉變，直呼「怎麼會是你！我們都有看你的影片，早知道是你，我們不敢這樣子啦！」

原來早餐店老闆不知道調戲的對象竟是館長的太太，由於館長之前只有打電話，所以雙方並沒有見面。但館長聽到對方這樣講，反而更生氣，認為「如果不是我，欺負別人就可以嗎？」

員警在一旁緩和氣氛，早餐店夫妻也一直對館長道歉，並說「我們是做小生意的，只有賺一點小錢，不要讓我們做不下去啦，我兒子又在開刀！」聽到這邊館長就心軟了，認為還是要給對方一條生路，氣過就算了，還是讓他們能賺點錢，希望網友們別去肉搜。