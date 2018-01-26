捷報！台灣女兒劉倩帆 奪安古蘭數位漫畫銀獎

29歲的台灣女孩劉倩帆創作數位漫畫《潛水》，用各式伏筆描述一個女孩等待的重要日子，並強調互動性，最後觀眾需要打開耳機，和漫畫主角迎接那重要時刻的到來。（記者吳柏軒攝）

2018-01-26 02:23

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕台灣女兒超厲害！高雄出生的29歲劉倩帆熱衷創作插畫、實驗動畫等，今年投入法國安古蘭數位漫畫競賽，2周多不眠不休打造數位作品《潛水》，獲安古蘭評審青睞，拿下銀獎，也是台灣參展7年來首面獎牌。

頒獎典禮在法國時間25日晚間6點（台灣時間26日凌晨0點）開始，其中有安古蘭新秀獎，台灣有覃偉、Arwen HUANG等2人入圍；另安古蘭跟隨數位潮流，從3年前開始推出「數位漫畫競賽」獎項，今年全球有10名入圍者，台灣就有4人闖進：吳雅怡、劉倩帆、次叔、林倩羽等。

最終今晚頒獎揭曉，劉倩帆以作品《潛水Plongée》獲得評審青睞，拿下安古蘭數位漫畫競賽獎的銀牌，而台灣過去7年參加安古蘭，也有多名漫畫家入圍獎項，但這次終於由劉倩帆脫穎替台灣奪下第1面安古蘭獎牌。

劉倩帆表示，去年就發現安古蘭有數位漫畫獎項，決定投入今年競賽，作品花了2、3周時間創作，幾乎每一天都不眠不休，一醒來就是畫畫，但很樂在其中，因為腦子已經有點子，並且針對數位漫畫特性，量身打造作品，強調互動與聲音。

劉倩帆得獎作品《潛水》放在網路平台上，採格放漫畫形式，如同Flash般，一張圖採慢速格放動起來，但故事設計每一張圖都有伏筆，雖然播放出來是一個女孩的日常生活，但實際上女孩即將迎來人生的一個重要時刻，作品靠從電腦網頁播放，觀眾以滑鼠點閱和其互動，最後還要打開耳機，跟故事主角一起體驗迎接那一刻。

劉倩帆作品網址：

http://1f920e45-8e0f-4ecb-a100-a74d1bcf3ea8.auteurs-espritbd.fr/WorkContent/1644

劉倩帆作品《潛水》放在網路上，採互動式GIF動畫播放，故事描寫一個小女孩將迎接人生中的重要時刻，要觀眾打開耳機一起體驗，創作獲安古蘭評審青睞，奪下數位漫畫競賽銀獎。（翻攝自網路）