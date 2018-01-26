大安古蘭區長盛讚台漫 「開放又科技足具優勢」

2018-01-26 00:21

〔記者吳柏軒／法國安古蘭報導〕今年的法國安古蘭國際漫畫節中，數位漫畫競賽10人入圍，台灣人就攻佔4席，也讓法國主辦當局十分佩服，認為台灣文化開放多元，再加上科技進步，兩者相加讓漫畫發展有著很大優勢！

台灣今年派出漫畫團參加安古蘭，除了6名漫畫家，還有2名新秀獎、4名數位漫畫競賽等入圍者，共12名創作者齊聚，聲勢為史上第二浩大，台灣駐法國大使張銘忠、文化部駐法主任連俐俐等人，也都到場與台灣創作者共襄盛舉。

台灣館也在法國當地時間下午3點開幕，以「市集聚落」為主題，向全世界參展者呈現台灣的多元文化特色，不但安古蘭漫畫節主席Franck Bondoux到場，還邀請到安古蘭文化局局長Cazenave Samuel、安古蘭市長Xavier Bonnefont，大安古蘭區區長Jean-François Dauré，夏宏省省長François Bonneau，羅浮宮漫畫系列策展人Fabrice Douar等等。

大安古蘭區長Jean-François Dauré表示，今年安古蘭的數位漫畫競賽，10名入圍者中台灣就有4人，非常佩服台灣年輕人的創造力，而且作品呈現正面積極無陰暗，他發現，台灣很適合創作者養成，且具開放多元環境，再加上科技進步，兩者相加產生很大優勢，更與安古蘭要求不同文化、文明的相互激盪主旨相同。

另外，安古蘭也將以「創造力城市」為由，向聯合國教科文組申請世界文化遺產，區長說，目前相關文件都已作業中，但預計要到2019年才會公布，非常有信心可以申請通過。

安古蘭漫畫節主席Franck Bondoux說，今年是第45屆國際漫畫節，第一天人潮非常多，希望最後參展人次可突破20萬，並觀察到亞洲區展場，參觀人潮年紀較低，而且男女各半，呈現亞洲漫畫如何吸引觀眾的特點，再加上近年法國電視台也相當重視漫畫，都有特別的漫畫節目製播，讓漫畫在法國持續茁壯。