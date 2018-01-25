SOS！鹽水溪口發現9種招潮蟹 棲地慘遭廢土亂入

鹽水溪口部分招潮蟹棲地遭廢土亂倒，垃圾隨處可見，招潮蟹棲地日趨惡化。（張仲傑提供）

2018-01-25 23:01

〔記者蔡文居／台南報導〕台南大學生態暨環境資源學系師生進行鹽水溪口招潮蟹調查研究，記錄到9種招潮蟹，顯示當地生態資源豐富。不過，部分棲地遭廢土亂傾倒，垃圾隨處可見，招潮蟹棲地日趨惡化。

南大生態系主任張原謀說，師生們之前在鹽水溪口是做比較零星的觀察，現在則進行較系統性的調查，發現招潮蟹棲地確有惡化趨勢，呼籲大家應正視這片泥灘地的危機，不應認為它是一塊髒臭不堪的廢地，因而隨意傾倒廢棄物，甚至開發利用。

南大學生張仲傑去年開始在鹽水溪口進行招潮蟹調查，幾個月下來，初步共記錄到弧邊、清白、糾結清白、北方呼喚、呼喚丑、賈瑟琳、粗腿綠眼、窄招潮、屠式招潮蟹等9種招潮蟹。

張仲傑說，其中，粗腿綠眼、窄招潮蟹的數量很稀少，而粗腿綠眼的情況不是很好，他最多看到5隻，而現在有1、2隻就很不錯了。而當地棲地也有惡化的趨勢，除了隨處可見的垃圾，部分棲地也遭人傾倒魚塭廢土，造成招潮蟹棲地的消失。

他說，這些廢土爛泥直接倒在招潮蟹的棲地上，而且是好幾個水門都有這種情況，目前觀察的結果，只有一處倒廢泥的棲地招潮蟹數量有回來，其他數量都是下降的。

張原謀說，河口的泥灘地是招潮蟹重要的棲地，泥灘地的底質對於招潮蟹更是重要的環境因子。由於不同的招潮蟹有不同棲地偏好，維持棲地的多樣性，是招潮蟹保育的重要一環。這些泥濘之地更扮演著「大地腎臟」的角色，不僅招潮蟹，更棲息著其他種類和數量豐富的生物，希望大家珍視這片泥灘地。