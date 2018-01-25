養牛場裡挖到寶！金門縣文化局前身招牌 流浪20年物歸原主

金門縣文化局長呂坤和對於3塊老招牌「物歸原主」如獲至寶。（記者吳正庭攝）

2018-01-25 22:40

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣文化局前身招牌，竟被拿來擋牛踏祖墳，而且竟是在查看垃圾時，意外被發現！金門縣文化局今天（25日）說，「物歸原主」的3塊文化局前身單位招牌，將置於典藏室內珍藏，局長呂坤和並向外界喊話，若有民眾找到其中一塊由于右任手寫真跡的紙本，願出高價購買！

用來阻擋牛踏祖墳

這3塊距今約半世紀前完成的「老招牌」，本來竟隱身於金城鎮古崗村一處養牛戶，會被尋獲，起因於地區文史工作者想探尋明代鎮國將軍陳樾墓的覆土石板，遇到老農董金安訴苦，說祖墳旁遭人棄置垃圾。

文史工作者到關心垃圾，意外在老農祖墳旁瞄到兩塊用來阻擋牛隻踐踏董氏祖墳的長型木板，靠近端詳，發現其中一塊寫著「金門縣社會教育館」的落款，是有「一代草聖」之稱的已故書法家于右任，另一塊是「中華文化復興運動推行委員會金門分會」的板子，後來又接續找出「金門縣立圖書館」，決定由同行的金門戰地史蹟學會理事長陳自強代表交給縣文化局前，還因板子後方飳蝕嚴重，一度笑稱「廢材」。

有一塊于右任親題

縣文化局說，這3塊招牌中，「金門縣社會教育館」由前監察院長于右任親題、「中華文化復興運動推行委員會金門分會」是前司法行政部長谷鳳翔題字、「金門縣立圖書館」則是首任國立中央圖書館館長，也是外雙溪故宮博物院首任院長蔣復璁題字，推判應分別出現在1960、1967、1959年間，3位題字者也是在當代有名的大老級人物。

陳自強說，根據手上一張老照片顯示，1961年左右的「古浯江書院」旁的字牌，除了以上3塊，還有一塊「金門縣文獻委員會」的木牌。

無價之寶險變廢材

呂坤和說，這些招牌都和縣文化局的前身有關，感謝古崗社區發展協會、金門戰地史蹟學會協助將板子物歸原主。

呂坤和說，「文化局算是撿到寶啦！」這3塊長板可能是在2000年由社教館改制為縣立文化中心時，一併被拆卸下來放在倉庫，後來被當成廢棄物清理掉，在外頭流浪快20年。

剛好在文化局布展的台北聞名畫廊負責人張勝浪說，若是于右任手寫的紙本真跡，價格大約在新台幣40萬、50萬元之譜。

高價尋求紙本真跡

呂坤和說，3塊招牌都是文化局的無價之寶，未來將經過消毒、清除白蟻、上漆，收藏在文化局典藏室；若是有人持有于右任「金門縣社會教育館」的紙本，文化局願以高價收購。