醫藥》回春不是夢！ 3天不吃這類食物基因自動變年輕

2018-01-25 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕吃飽不吃撐是享用美食的鐵律，在享用喜歡的食物時，也要控制適量進食，才不會給身體造成負擔。而根據研究證實「半年斷食3天」能讓身體變年輕，這3天並非「絕食」，而是不吃固體食物，這樣一來除了能讓腸胃內臟休息外，還能藉此讓體內機能富源回春。

日本藥師宇多川久美子指出，根據日本東海大學教授橋本一男用老鼠做的研究，證實食量限制80%的那組老鼠，平均壽命長達122週，而沒有食量限制的老鼠壽命僅為74週。

人體適度節食也能變得更加健康的說法，也透過美國「生物圈二號」的實驗獲得了證實，當時8位減食的人體重都下降，且血糖值、膽固醇和血壓等，與生活習慣相關的不良數值幾乎都減少了。

此外有關研究也發現了名為「Sirtuin」的基因，這個基因是動物為了抵抗飢餓而衍生出來的對策，據說能活化粒線體、提高能量利用效率，減少活性氧對身體的傷害，還能預防、改善免疫力降低和動脈硬化等症狀，甚至被視為有提高基因損傷修復力的功能，所以被稱為「返老回春」基因，是在醫療界和美容界很受矚目的物質。

但也有說法指出現代人很少感到飢餓，因此我們體內的Sirtuin基因幾乎都在休眠狀態。所以我們需要製造空腹狀態，使身體啟動Sirtuin基因。

每半年一次執行3天的「斷食」，不吃固體食物藉此讓腸胃休息，不只有減肥的功效，還能排毒、提高免疫力，另外腦部也會產生α波，達到放鬆的效果。

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半年一次！只要3天不吃這類食物，就能啟動回春基因