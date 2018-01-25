湖口營區OT開發案 地方期盼：路拓寬、好停車

湖口營區軍民活動中心的基地自漢陽路往北，面積將近18公頃。（記者廖雪茹攝）

2018-01-25 22:50

〔記者廖雪茹／新竹報導〕陸軍首件大型OT開發案選定湖口營區，總經費8.22億元。軍方今天（25日）舉辦首場公聽會，說明開發案依主題規劃3區，設置露營區、住宿會館、餐廳和體能訓練場等。出席的地方人士多表示樂見其成，希望打開封閉刻板印象的鐵幕，但建議應配合當地交通整體規劃，拓寬勝利路，增設停車場，回饋地方。

湖口營區軍民活動中心新建營運移轉可行性評估及先期規劃案，今天下午在鳳山村社區活動中心舉辦公聽會，由第六軍團副參謀長雷平祥主持。雷平祥說，本案堪稱陸軍首件大型OT開發案，主要作為全民國防教育基地，利用既有設施進行整修和新建，除了提供官兵及眷屬使用，未來也會開放給企業和全民，希望促進軍民交流， 營造地方特色景點。

新竹縣議員甄克堅和營區周邊村長、社區理事長等多人表示，地方支持開發案，希望帶動地方繁榮發展。湖口營區以勝利路緊鄰民宅和新竹工業區，但交通要道勝利路只有兩線道，沿線路邊停滿車子，尖峰時段嚴重塞車，建議軍方拆除圍牆，提供用地拓寬勝利路，闢建停車場方便村民停車，疏緩壅塞。

對於民眾意見，雷平祥表示將納入規劃參考。未來施工後，現有圍牆將往後興建，維持軍事管制區國防機密。

規劃單位台灣世曦工程顧問公司簡報，本案依促參法辦理，基地面積約18公頃，位處國防部列管重要軍事設施管制區，緊近國道1號湖口交流道，從漢陽路起往北，依不同主題共分ABC三區，用地屬山坡地，非都市土地使用分區為特定專用區及鄉村區、特定目的事業用地及乙種建築用地。

其中，A區規劃野營區，擬規劃露營區；B區生活區，擬規劃住宿會館、宴會廳、運動休閒設施、賣場、餐廳、人才招募中心；C區體能訓練區，擬設置空氣槍射擊場、戰場抗壓模擬訓練館展示空間、室外運動休閒設施。

基地上目前是500公尺障礙等訓練場地及運動場地。本案之後將辦理用地變更等行政程序，並經環評通過，才會著手工程設計及動工，預計費時5年竣工。

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