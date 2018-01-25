惡劣天候阻學測 海巡搏浪助蘭嶼考生渡海應試

2018-01-25 21:35

〔記者陳賢義／台東報導〕大學學測明天登場，台東縣離島蘭嶼有2名考生因海象惡劣遇阻，台東海巡隊據報伸援，動員海巡艇急載送，今晚8時15分返抵本島富岡漁港，助2生完成求學夢。

台東海巡隊接獲蘭嶼鄉民協請，有2名學生26、27日參加大學學測，但因海象惡劣，又逢今日往返蘭嶼交通船停航、飛機停飛，恐無法如期參與學測，求助完成學測。

台東海巡隊考量已無交通船返回本島，2名學生求學信念堅定，即派PP-10057艇赴蘭嶼接駁，並於今晚8時15分返抵富岡港，任務圓滿完成。

  • 2生順利抵達參加學測，讚海巡人員好貼心。（第15海巡隊提供）

    2生順利抵達參加學測，讚海巡人員好貼心。（第15海巡隊提供）

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