為照顧腦麻女兒 主婦創業賣手工蛋捲

2018-01-25 21:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為了照顧腦性麻痺的女兒，兼顧家庭，家庭主婦張曉筑在10年前創業，做起手工蛋捲，透過團購、口碑行銷打開市場，先生也辭職加入幫忙，並結合東方美人茶等地方特色產品開發禮盒，榮獲「新竹良品─縣上好禮」殊榮。夫妻倆也不忘回饋社會，每月10日都分送蛋捲給鄰近學校低收入戶孩童享用。

現年40歲的張曉筑說，高中畢業後從未上班，結婚後成為家庭主婦，直到腦性麻痺的女兒出生，頓時肩負起龐大經濟重擔，為了兼顧家庭，她選擇人人愛吃的手工蛋捲，嘗試創業。

10年前，手工蛋捲市場尚未蓬勃發展，張曉筑收集市面上、網路上可買到的手工與機器蛋捲，從成分、成本、口感等逐步紀錄分析，並參加烘焙及青年創業相關課程，於在96年創立「有一天烘焙手工蛋捲」。

張曉筑戲稱自己是個「慢飛天使」，從女兒身上領悟到「簡單的事情只要重複做就會是專家」，堅持品質不添加任何防腐劑，初期一個人每天約製作20盒（約480支）蛋捲；為了拓展通路，她深入公司行號分送試吃，引發團購熱潮，漸漸帶起銷售量。原本從事印刷業的老公見她勞累，十分心疼，毅然辭職回家幫忙，夫妻倆胼手胝足，開創事業新領域。

透過團購、口碑行銷打開市場，張曉筑在面臨公司轉型時，申請創業鳳凰貸款，獲貸80萬元，添購生財器具後大大提高產量，並結合東方美人茶等地方特色產品開發禮盒，榮獲106年度「新竹良品─縣上好禮」殊榮。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長丁玉珍說，有資金需求的創業主，可申請勞動部微型創業鳳凰貸款額度最高100萬元，低利率、免保證人、免擔保品，且全額補助前兩年的利息，對紓解創業者的經濟窘境有很大的幫助。相關訊息可上微型創業鳳凰網站（https://beboss.wda.gov.tw）查詢。