深夜山路遇阿伯攔車 他嚇到想起爸爸17年前的遭遇

2018-01-26 02:46

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾在網路PO文，指他日前開車行經某處山路時，突然碰到一名阿伯攔車說是想搭車，讓他不禁想起自己的父親也曾有類似遭遇，且當時的情境十分詭異，就怕是「遇到不乾淨的XX」，所幸最後劇情有所轉折，但網友看完整段故事也直呼「緊張到咬手指」。

陳姓網友在《爆廢公社》PO文，指他父親在17前的某日深夜，曾於開山路回家的路途上被一名長者攔車，雖然當下覺得奇怪還是讓對方上車，但詭異的是，這名長者上車後與他父親交談，卻對父親的生平瞭若指掌，甚至在一座陰廟門口下車離去前，還說了一句「謝謝你送我一程，為了你好……今晚過了子時再回家吧。」當時他父親往後一望，卻發現長者已經不知去向。他父親在驚嚇之餘，也「寧可信其有」，等到凌晨1點後才進家門。

不料，這名網友竟也出現類似遭遇，他說自己日前深夜在行經相同路段時，又碰上一名老先生在路邊攔車，當下想起父親遭遇的他嚇得趕緊加速逃離，但後來又掛心對方是真的需要搭便車，還是折返回去搭載對方，但過程中仍擔心害怕而不敢透過後照鏡看這名老先生，不料這次上車的老先生又開始問起網友的生平，甚至也接二連三地說中了他的年齡、工作、生活瑣事等，但就在他緊張的低聲詢問對方為何知道時，老先生才突然說「我小兒子是你同學啊！他常常看你的臉書都會跟我聊啦！」

這番神轉折除了讓PO文網友用「%@@=*?%@%=#$€¥」等符號表示傻眼，也讓緊張的看完全文的網友直呼「我緊張到咬手指，但看到後面想打你!」、「害我緊張的感覺瞬間冷掉」、「 煩耶！害我又開燈看！」、「認真就輸了」等，也有人笑稱「正想跟你說可以放故事館，結果你就破功了」、「這故事告訴我們，平日不要透露太多家裡私事在臉書上面」。不過也有好奇的網友詢問，他父親當初是避開什麼，陳姓網友則說，雖然也不知道原本提早進會怎樣，但「當晚爸爸確實有點中邪，隔日有去收驚」。

據《ETtoday新聞雲》報導，該處雖然不是「北宜公路」，但陳姓網友還透露，當地人都稱那段路「九彎十八拐」，深夜沒車又起霧時不敢看車內照後鏡，就是「怕多坐一個人」。至於陳姓網友搭載到同學的父親，他同學事後則表示，當時是因為機車拋錨，這麼晚了又不好意思打回家叫人，但後來越走越冷，才想說攔車看看，幸好最後有遇上他。