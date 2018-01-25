超暖心！「東港鮪魚哥」揪800清寒學子圍爐 還發千元紅包

佳珍餐廳連兩年舉辦「回『佳珍』好」幸福圍爐饗宴招待清寒學生，左起教育處長王蕙蘭、副縣長吳麗雪、縣議員林蔡鳳梅，右一為東港區漁會總幹事、右二為鎮長徐志雄；中間三人為老闆蕭受發一家人。（記者陳彥廷攝）

2018-01-25 23:22

〔記者陳彥廷／屏東報導〕東港佳珍餐廳老闆蕭受發已數度標下每年東港的第一尾黑鮪魚，素有「東港鮪魚哥」稱號，事業有成的他不吝回饋社會，他今天（25日）舉辦「回『佳珍』好」幸福圍爐饗宴，邀集遠從屏北鄉鎮南到恆春的近800名清寒學生，到東港大啖最知名的「黑鮪魚」，餐前發給每人一個千元紅包，毫不手軟，餐後續放白米，讓學生「有吃又有拿！」

蕭受發數度標下東港「第一鮪」，3年前任東港宗教盛事「迎王平安祭典」大總理，生涯看似順遂，但其實，他10歲左右，父親出海捕魚遇海難逝世，蕭受發12歲時就成為討海人，要扛起家庭生計，佳珍餐廳經過數十年打拚，這幾年說到第一鮪，就會讓人想到「佳珍」，蕭受發的成長經驗讓他對清寒生活深有同感，自掏腰包連兩年舉辦「回『佳珍』好」圍爐活動。

今天是國高中寒假第一天，全縣共30所學校、近800名學生擠得佳珍水洩不通，蕭受發先發千元紅包，隨後上菜，菜單讓學子眼睛為之一亮，例如「魚躍龍門」的黑鮪魚生魚片，勉勵同學們學業成功，日後地位高昇，還祭出「雀巢焗龍蝦」，帶有人中之龍，勉勵學生品格高逸，出類拔萃等等吉祥話的佳餚。

蕭受發說，希望學生們在求學路上能沒有後顧自憂，盡自己所能在年終送出應景的紅包、白米及伴手禮，而每道佳餚的成語吉祥話，就是他想鼓勵學子的真心話，希望在寒假第一天，用聚餐暖暖學子的胃，安心過好年，下學期再繼續在課業上努力。

佳冬國中學生曾芊慈很少有機會到海鮮餐廳吃飯，今年是第二次參加「回『佳珍』好幸福圍爐」，她說，除了豐富菜色、紅包和伴手禮，蕭老闆的親身經歷分享，更令人感動，深受啟發，希望自己未來也可以很有成就，像蕭老闆一樣回饋社會。