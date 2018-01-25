圓頂兩層式運動公園將啟用 鶯歌居民興奮期待

目前鶯歌運動公園外觀已經完工，剩下周邊的管線進行處理。（記者邱書昱攝）

2018-01-25 21:42

〔記者邱書昱／新北報導〕坐落在廣闊草坪上的圓頂兩層式鶯歌運動公園即將啟用，新北市議員蘇有仁今天（25日）到場會勘表示，自從民國101年開始建議要建設，到現在快要完工民眾相當開心，目前內部健身教室已經做好隔間，現階段還會繼續稍加趕工，在2月10日開幕典禮啟用。

這次會勘主要是安排活動典禮動線，並邀請新北市政府養護工程處、體育處，以及鶯歌區公所、三峽分局等單位到場，蘇有仁說，運動公園二樓的多功能球場將會是典禮場所，提供羽球、籃球等運動空間，預計能夠容納1200位民眾。

體育處長洪玉玲介紹說，與一般運動中心相比，運動公園屬於簡易型，主要是和當地居民討論需求，以鶯歌為例像是羽球場、舞蹈教室等就符合在地要求，此外，試營運階段前2週將會免費開放讓民眾體驗，不過要先至鶯歌運動中心臉書專頁上預約。

不少當地居民對於鶯歌運動公園啟用都充滿期待，一位陳姓小姐表示，「非常興奮」，確實提供民眾一個新型運動空間；另一位張姓小姐則說，還是會有些期待，不過因為住家離公園有段距離，應該是不會特地跑去那運動。

此外，附近開小吃店的楊姓老闆認為，體驗性質居多，主要是自己比較喜歡戶外運動，對於室內場所不習慣，稍微可惜的是沒有建設游泳池，能夠給民眾多元運動型態。