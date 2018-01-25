基隆市規劃引進智慧無人車 串連郵輪旅運中心

2018-01-25 21:12

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆港東岸軍港遷移今年將動工，規劃為第3郵輪旅運中心，基隆市政府規劃從西岸到東岸將闢設1條4公里的濱海廊道，並評估引進智慧無人車，在濱海廊密集行駛，連接東西岸郵輪旅運中心，遊客不必拖著行李滿街跑。

市府近來與基隆港務公司商議基隆港發展，未來西4到西6碼頭規劃興建成為會展與旅運智慧大樓，西2西3碼頭倉庫將轉型為第2郵輪轉運中心；東岸聯興貨櫃場將遷移到西岸，東岸軍港也要遷到西岸，預計今年4月動工，東岸軍港現址將規劃為第3郵輪轉運中心。

基隆市長林右昌指出，將來從西岸智慧大樓到東岸13碼頭左右，在港區打造1條4公里的濱海廊道，過去民眾無法親近港區水岸，未來市中心區水岸會被打開，市府也在評估，在這條濱海廊道引進智慧無人車。

林右昌表示，市區路輻不足，行駛無人車有難度，無人車在港區濱海廊道行駛，沒有專用權的問題，東西岸密集對開無人車，可以作為郵輪旅運中心的接駁，民眾不必拖著行李在街上走；民眾走累了也可以坐無人車賞海景。

民進黨議員游祥耀說，民進黨團曾到高雄港區考察智慧無人車，很方便也安全，站體搭配海景，很有時尚感，他認為引進無人車是很好的構想，對港市觀光遊憩有幫助。

國民黨議員藍敏煌說，他也樂觀其成，但不要變成空包彈，加速軍港遷移期程比較實在，未來營運成本也要考慮清楚。