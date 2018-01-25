台南大年初一至初三停收垃圾 除夕提早收運

2018-01-25 15:07

〔記者蔡文居／台南報導〕有關今年農曆年春節假期垃圾收取作業，台南市環保局今天公布，大年初一至初三共3天停止收運垃圾，除夕當天則與往年不同，今年比正常收運時間提早3至5個小時，好讓清潔隊人員可以返家吃年夜飯。

環保局表示，今年春節的垃圾清運仍維持初一至初三停收運垃圾，初四開始即恢復正常，而除夕當天收運時間與往年不同，今年各區的收運時間，依各行政區而略有不同，會比平時正常收運時間提早3至5個小時，各區公所將統一於1月30日起至2月6日前完成送達垃圾收運時間的宣導單。