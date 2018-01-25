愛心同學會 帶300弱勢童免費買文具

永和社團五年級同學會關懷弱勢，安排學童免費採購文具。（記者翁聿煌攝）

2018-01-25 14:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和區愛心慈善團體「5年級同學會」，今年考量大環境不佳，許多家庭經濟困難，孩童沒錢購買圖書文具用品，今天舉辦在文具用品店封館舉辦免費「愛心購買文具用品」活動，讓300個弱勢兒童可以購買800元的文具圖書用品，還有1份麥當勞套餐。

今天是寒假第1天，300位小朋友開心聚集在捷運頂溪站旁的圖書文具量販店，小朋友和家長熱烈討論想要選購的文具，琳瑯滿目的商品也讓小朋友不知如何選起；主辦單位的叔叔阿姨不忘叮嚀，要先買齊必備的學習用品，才能挑選其他的東西喔！

5年級同學會長陳鴻源說，5年級同學會已經成立15年了，成員大都是永和、中和及新店地區的「5年級」好朋友組成，同學會每年都有規劃不同類型的愛心活動，他因為服務處常接到弱勢家庭或家中發生經濟或各類的請託服務案件，深刻體會到因為大環境的不佳，弱勢家庭和變故家庭數量持續的增加，連帶也造成家中兒童無法購買文具圖書用品，讓孩子們心中有陰影。

因此為讓孩子們在寒假中可以購買開學後的文具圖書用品，社團透過中、永和的學校，共匯集300位有需要的小朋友受惠參與，活動另外也感謝中緬協會、永和獅子會、澤芳同濟會、福和觀光市場的經費贊助支持，除了讓孩子們可以買取所需圖書文具外，也幫每一位孩子準備1份「麥當勞套餐」，祝福大家有個快樂的寒假。